CHP'li gençlerden Engin Özkoç'a: Dik dur, eğilme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a bir grup genç destek vermek için partinin genel merkezine geldi.

Gençler Özkoç lehine "Dik dur, eğilme" sloganları attı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup toplantısında, İdlib konusundaki tutumu nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu ve ekibinin "Türkiye'nin iç cephesine saldırdığını" belirten Erdoğan,"Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısı düzenleyerek tepki göstermişti.

Özkoç, "Bizim şehitlerimize 'kelle' diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum tekrar size; haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edemez" demişti.

Bu açıklamaların ardından Meclis'te CHP ve AKP milletvekilleri birbirine girmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatmış, hazırlanan fezleke Meclis'e gönderilmişti.