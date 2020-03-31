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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme: Nereden nereye...

31 Mart 2020 11:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Twitter'dan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için Erdoğan'ın önceki konuşmalarını da gösteren bir kolaj video yayınladı. 

İlk videoda Erdoğan IMF'nin Türkiye'den 5 milyar euro borç istediğini söylüyor. Dünkü konuşmasının yer aldığı 2. videoda ise Erdoğan'ın 'Milli Dayanışma Kampanyası' için vatandaşlardan bağış yapmalarını istediği duyuluyor. 3. ve son videoda ise Erdoğan'ın 'nereden nereye' şarkısını söylediği duyuluyor. 

Tuncay Özkan videoyu sosyal medya hesabından"IMF'ye borç verecek durumdayız dediler, IBAN ile vatandaştan para istediler. Nereden nereye geldi Türkiye..." notuyla paylaştı. 

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