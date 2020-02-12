CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FETÖ'nün siyasi ayağının lideri Kılıçdaroğlu ve CHP'dir" sözlerine AKP'li isimlerin FETÖ'yü öven sözlerinin yer aldığı video ile yanıt verdi.

Özkan'ın sosyla medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Reşat Petek'in, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın ve birçok AKP'li ismin Fettullah Gülen'i öven ifadeleri yer alıyor.

Videodaki AKP'li isimlerin sözlerinden bazıları şunlar;

- FETÖ okulundan mezunum

- Çocuklarımı FETÖ okuluna gönderdim, abilerle haşır neşir oldu

- FETÖ'nün orduya girmesini sağladık

- Erdoğan, Hocaefendi'ye selam yolladı

- AKP - Cemaat kavgası dış güçleri sevindirir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır" açıklamasına Erdoğan, AKP'nin bugünkü (12 Şubat) grup toplantısında "FETÖ'nün siyasi ayağının lideri Kılıçdaroğlu ve CHP'dir" sözleriyle karşılık vermişti.