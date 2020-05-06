T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 'Süper Lig' çağrısı: İnsan sağlığını paranın önüne koyun!

06 Mayıs 2020 15:24

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig’i 12 Haziran’da başlatacağını açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’dan tepki geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayacağını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yaparak“TFF’nin, Bilim Kurulunun görüşü almadan sadece ekonomik kaygılarla liglerin bir an evvel başlatılması çabası başta sporcu ve insan sağlığının hiçe sayılması anlamını taşımaktadır” dedi.

Ankaragücü’den bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından diğer oyuncuların da sahaya çıkmak istemediğini hatırlatan Kaya, “6 sporcu ile sosyal mesafeli antrenmanlar yaptırıp sahaya 22 futbolcu, 4 hakem, saha kenarında yedek futbolcular, teknik direktörler, top toplayıcı çocuklar ve yayıncı kuruluşun kameramanlarını çıkartmak son derece vahim sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

Liglerin açılmasının TFF’nin tek başına alacağı bir karar olamayacağını vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenlerle Gençlik ve Spor Bakanlığı kulüplerin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklara çare bulmalıdır. İnsanlara evlerinizde oturun, maske takın derken futbolcudan sahaya çıkıp adam adama mücadele etmesini, topa güvenli şekilde kafa vurmasını, futbolun gereklerini yerine getirmesini bekleyemeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF, sporcuları ‘modern köleler’ gibi görüp sağlıklarını hiçe sayıp sahaya sürmemelidir.”

Liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Bugüne dek liglerimizin en sağlıklı şekilde tamamlanması için çalışma yaptık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu başta olmak üzere istişare içinde süreci değerlendirdik. En son da Sağlık Bakanımız ile görüşme gerçekleştirdik. Sayın Koca gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor. Bugün de yönetim kurulumuz olarak toplantımızı yaptık. Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz." dedi. 

Kaynak: ANKA

ETİKETLER

kayayıldırımkayatffsüper ligfahrettin kocaçağrıözdemirnihat özdemir

Diğer Videolar

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

Baroların yürüyüşünü takip eden muhabire polis engeli

TIR'ın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökme anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24