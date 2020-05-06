CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 'Süper Lig' çağrısı: İnsan sağlığını paranın önüne koyun!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig’i 12 Haziran’da başlatacağını açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’dan tepki geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayacağını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yaparak“TFF’nin, Bilim Kurulunun görüşü almadan sadece ekonomik kaygılarla liglerin bir an evvel başlatılması çabası başta sporcu ve insan sağlığının hiçe sayılması anlamını taşımaktadır” dedi.

Ankaragücü’den bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından diğer oyuncuların da sahaya çıkmak istemediğini hatırlatan Kaya, “6 sporcu ile sosyal mesafeli antrenmanlar yaptırıp sahaya 22 futbolcu, 4 hakem, saha kenarında yedek futbolcular, teknik direktörler, top toplayıcı çocuklar ve yayıncı kuruluşun kameramanlarını çıkartmak son derece vahim sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

Liglerin açılmasının TFF’nin tek başına alacağı bir karar olamayacağını vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenlerle Gençlik ve Spor Bakanlığı kulüplerin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklara çare bulmalıdır. İnsanlara evlerinizde oturun, maske takın derken futbolcudan sahaya çıkıp adam adama mücadele etmesini, topa güvenli şekilde kafa vurmasını, futbolun gereklerini yerine getirmesini bekleyemeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF, sporcuları ‘modern köleler’ gibi görüp sağlıklarını hiçe sayıp sahaya sürmemelidir.”

Liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Bugüne dek liglerimizin en sağlıklı şekilde tamamlanması için çalışma yaptık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu başta olmak üzere istişare içinde süreci değerlendirdik. En son da Sağlık Bakanımız ile görüşme gerçekleştirdik. Sayın Koca gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor. Bugün de yönetim kurulumuz olarak toplantımızı yaptık. Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz." dedi.

Kaynak: ANKA