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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: AKP'nin dili de, gönlü de 'Sayın Fethullah Gülen' noktasında!

15 Temmuz 2020 13:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine karşın siyasi ayağının ortaya çıkartılmadığını belirterek , “Şehit yakınlarına ve Gazilere toplanan parayı istiyoruz diyenlere polis copuyla karşılık verenler bir kez daha 15 Temmuz hain darbe girişimini anlamayanlardır. Bu ülke darbelerden çok çekti. Bu ülkede darbelere karşı direnenler her zaman darbeciler tarafından ezildi” dedi.

Kaya, sosyal medya hesabından "AKP'nin dili de, gönlü de 'Sayın Fethullah Gülen' noktasında!" başlığıyla yaptığı açıklamada şöyle konuştu; 

"4 yıl önce bugün 15 Temmuz 2016 Türkiye’nin üzerine karabasan çöktü. Sokaklarda insanlar demokrasi için darbeye karşı direniş gösterirken 251 şehit, 2.194 gazi verdik. Dört yıldan bu yana FETÖ’nun, terör örgütlerinin ana unsurları, siyasi ayağı hala açığa çıkartılamadı. Hesap sorulamadı. O süreci soruşturan TBMM raporu 4 yıldır ortada yok kayıp. O dönemin Genelkurmay başkanı ve MİT Başkanı Parlamentoya gelip hesap dahi vermedi. Çünkü hesap verdiklerinde belki de bu darbe girişiminin siyasi ayağı açığa çıkacak. Darbeyi fırsata çevirenler, 'bu Allah’ın bir lütfudur' diyenler 20 Temmuz’da sivil bir darbeyi gerçekleştirdiler."

"Binlerce kamu çalışanını işinden, evinden, aşından ettiler. Şehitler, gaziler için toplanan paraların hesabı hala verilmedi. Şehit yakınlarına ve Gazilere toplanan parayı istiyoruz diyenlere polis copuyla karşılık verenler bir kez daha 15 Temmuz hain darbe girişimini anlamayanlardır. Bu ülke darbelerden çok çekti. Bu ülkede darbelere karşı direnenler her zaman darbeciler tarafından ezildi. 12 Mart, 12 Eylül, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 20 Temmuz darbesi, tamamına karşı olmamızın nedeni demokrasi aşkımızdır. Bir kez daha hain darbe girişimini yapanları kınıyor şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize uzun ömürler diliyorum."

Dün Meclis Genel Kurulu'nda söz alan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Sayın Fethullah Gülen" ifadesini kullanmış ve TBMM Başkanvekili Muş'tan bu ifadesini düzeltmesini istemişti. 

Meclis Başkanvekili Muş'a, "Sayın Muş siz de sehven Sayın Fethullah Gülen dediniz, siz de onu düzeltiniz" demiş, bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Muş "Özür diliyorum Genel Kurul'dan. Dil sürçmesi" diye konuşmuştu. 

TIKLAYINIZ - Meclis Başkanveli, AKP Grup Başkanvekili Muş'u uyardı: Sehven 'Sayın Fethullah Gülen' dediniz; özür dileyiniz

 

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