CHP Gençlik Kolları’ndan AKP’nin ‘1 Nisan’ videosuna yanıt: "Ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler”

CHP Gençlik Kolları, AKP’nin 1 Nisan Şaka Günü dolayısıyla CHP’ye gönderme ile hazırladığı videoya yanıt videosu paylaştı.

AKP’nin videosunda CHP’nin heykel ve çeşme açılışı gibi icraatlara imza attığı, AKP’nin ise büyük projeleri gerçekleştirdiği izlenimi verildi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan yanıt videosunda ise AKP’nin icraatlarına başka bir bakış açısı katıldı. Kürşat Ayvatoğlu olayına da dikkat çekildi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, yanıt videosunun paylaşımına, “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler” notunu düştü.

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