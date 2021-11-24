CHP Gençlik Kolları'ndan 24 Kasım videosu: Henüz atanmamış olmanız, sizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu gerçeğini değiştirmez

CHP Gençlik Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı videoda; atanamayan öğretenlere “Henüz atanmamış olmanız, sizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu gerçeğini değiştirmez” mesajı verildi.

CHP Gençlik Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir video hazırlayarak, sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda, tamirhanede çalışan atanamayan Kemal isimli bir öğretmenin çalışma arkadaşları Nazım’a okuma-yazma öğrettiği ancak kendisini sınıfta hayal ettiği görüldü. Videoda, ustası Kemal öğretmene; “Umudunu kaybetme, öğretmenler günün kutlu olsun” dedi.

Videonun sonunda ise, “Henüz atanamamış olmanız, sizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu gerçeğini değiştirmez. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” denildi.

CHP Gençlik Kolları, videoyu; “Umut’u okutacağınız ve geleceği tohumlarını serpeceğiniz güzel bir Türkiye dileğiyle” notuyla paylaştı.

Kaynak: ANKA