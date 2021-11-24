T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP Gençlik Kolları'ndan 24 Kasım videosu: Henüz atanmamış olmanız, sizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu gerçeğini değiştirmez

CHP Gençlik Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için video hazırladı

24 Kasım 2021 14:14

CHP Gençlik Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı videoda; atanamayan öğretenlere “Henüz atanmamış olmanız, sizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu gerçeğini değiştirmez” mesajı verildi.

CHP Gençlik Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir video hazırlayarak, sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda, tamirhanede çalışan atanamayan Kemal isimli bir öğretmenin çalışma arkadaşları Nazım’a okuma-yazma öğrettiği ancak kendisini sınıfta hayal ettiği görüldü. Videoda, ustası Kemal öğretmene; “Umudunu kaybetme, öğretmenler günün kutlu olsun” dedi.

Videonun sonunda ise, “Henüz atanamamış olmanız, sizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu gerçeğini değiştirmez. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” denildi.

CHP Gençlik Kolları, videoyu; “Umut’u okutacağınız ve geleceği tohumlarını serpeceğiniz güzel bir Türkiye dileğiyle” notuyla paylaştı. 

Kaynak: ANKA

chpCHP Gençlik Kolları

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

'Gazete' sergisi | Tan Oral 'yer çekimsiz' çizgisini anlatıyor: Yandaş yaratma problemi değildir çizgi

EYT'liler ile CHP 81 ilde sokağa çıktı | CHP'li Ağbaba: Sorunların çözümü için hemen seçim

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz, sözümüz söz

Davutoğlu ile AKP'ye yakın gazeteci arasında canlı yayında 'dediniz mi, demediniz mi' tartışması: "Bunu vasat seviyede bir zekâ anlar"

Ahmet Davutoğlu: Yüzükle çıkılan yolculuk hesabı imkansız servetlere dönüştü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24