CHP Gençlik Kolları: Aşı nerede?

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, sosyal medyadan paylaştıkları bir video ile "Aşı nerede" diye sordu.

CHP Gençlik Kolları sosyal medyadan "Aşı nerede" diye sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Avrupa'nın açılma sürecine bir dönemde geride kalmamak için vaka sayılarımızı 5 binin altına indirmeliyiz" sözleriyle başlayan videoya sosyal medyada "Aşı Nerede? #TurizmBakanıİstifa" notları düşüldü.

Videoda ayrıca, Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan ve aşı olmuş turizm çalışanlarının "Aşı oldum" yazılı maskelerinden dolayı tepki çekerek kaldırılan videodan kesitlere yer verildi.