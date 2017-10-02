T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP, Erdoğan'ı Meclis'te böyle karşıladı

02 Ekim 2017 14:29

TBMM'nin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, bakanlar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileriyle eski bakanlar, eski meclis başkanları ve bürokratlar katıldı. Meclis'te yeni yasama dönemi, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başladı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP ve MHP grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katıldığı törende, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan'ın Genel Kurul'a girdiği sırada AKP milletvekilleri ayağa kalkarak Erdoğan'ı alkışladı. MHP sıralarında bulunan milletvekilleri de başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber ayağa kalktı CHP grup sıralarındaki vekiller ise yerine oturdu.

ETİKETLER

CHPErdoğan&#39;ı Meclis&#39;te böyle karşıladı

Diğer Videolar

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı!

6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'daki arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

Bakan Dönmez: Her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaşlarımız da tedbir almalı

6,6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da 6.6 büyüklüğünde deprem | Bir binada yangın çıktı

Elazığ'da meydana gelen deprem, Şanlıurfa'da canlı yayın yapan Edessa TV ekranlarına da yansıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24