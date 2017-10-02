CHP, Erdoğan'ı Meclis'te böyle karşıladı

TBMM'nin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, bakanlar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileriyle eski bakanlar, eski meclis başkanları ve bürokratlar katıldı. Meclis'te yeni yasama dönemi, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başladı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP ve MHP grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katıldığı törende, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan'ın Genel Kurul'a girdiği sırada AKP milletvekilleri ayağa kalkarak Erdoğan'ı alkışladı. MHP sıralarında bulunan milletvekilleri de başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber ayağa kalktı CHP grup sıralarındaki vekiller ise yerine oturdu.