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CHP gençlik kollarından Squid Game’li üye toplama kampanyası: Oyunu oy çokluğuyla sonlandıralım

10 Nisan 2022 08:28

CHP Trabzon Gençlik Kolları, popüler dizi Squid Game’in kostümleriyle kentte 'partiye üye olma' daveti dağıttı. Kampanyada “Üye ol, oyunu oy çokluğuyla sonlandıralım” sloganı kullanıldı.

CHP Trabzon Gençlik Kolları, popüler dizi Squid Game'in kostümleriyle kentte vatandaşı partiye davet ettiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"Oyunu oy çokluğuyla sonlandıralım”

Vatandaşa dağıtılan, dizinin sembolü olan davet kartlarının arkasında yer alan ‘QR code’ okutulunca, CHP Gençlik Kolları'nın ‘parti üyeliği formu'na yönlendiriliyor. CHP Trabzon Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, “Üye ol, oyunu oy çokluğuyla sonlandıralım” notu düşüldü. İlginç kampanyanın videosu sosyal medyada ilgi görüldü.

ilginç üye toplama kampanyasıCHPSquid GameCHP Trabzon Gençlik Kolları

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