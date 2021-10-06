CHP'den Erdoğan'a yanıt: CHP, anayasanın ilk dört maddesi konusunda nettir; bu maddeler değişmez, değiştirilemez

CHP resmî Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır" sözleri tartışılırken "Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP’nin ve dolayısıyla tüm CHP’lilerin ifadesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir?" diye sormasına tepki gösterdi. CHP paylaşımında "Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini talep eden İsmail Kahraman arada bir yerde CHP’li olmadıysa, Erdoğan’ın kafası çok kötü karıştı demektir. CHP anayasanın ilk dört maddesi konusunda nettir. Bu maddeler değişmez, değiştirilemez" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir" sözleri tartışılırken "Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP’nin ve dolayısıyla tüm CHP’lilerin ifadesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir?" diye sordu.

CHP de Erdoğan'ın bu ifadelerine resmî Twitter hesabından yanıt verdi. CHP'den yapılan paylaşıma "Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini talep eden İsmail Kahraman arada bir yerde CHP’li olmadıysa, Erdoğan’ın kafası çok kötü karıştı demektir. CHP anayasanın ilk dört maddesi konusunda nettir. Bu maddeler değişmez, değiştirilemez" notu düşüldü.

Geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın iktidarın anayasa çalışmalarını hatırlatarak, ''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir" sözleri gündem olmuştu. A Haber'e konuşan ve sözlerinin çarpıtıldığını belirten Kahraman, ilk 4 maddeye dokunmanın mümkün olmadığını, vatanını, milletini, bayrağını ve cumhuriyeti sevenlerin bunu asla istemeyeceğini belirtmişti.

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