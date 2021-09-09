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CHP'den 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel video; "Özgürlük ve demokrasi devrimini birlikte gerçekleştirelim"

CHP, 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

09 Eylül 2021 16:36

CHP, 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ulusa hizmet yolunda bütün varlığımızla çalışmak, parti üyelerinin bozulmaz andıdır" sözleriyle başlayan video yayınladı. Videoda "En zor günlerde başardıysak bugün de başarabiliriz, özgürlük ve demokrasi devrimini birlikte gerçekleştirelim" denildi. 

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