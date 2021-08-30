CHP'den 30 Ağustos paylaşımı: Bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yaptığı 30 Ağustos paylaşımında "Bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz" dedi.

CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anmak için bir video paylaşıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyaretinden görüntülerin de kullanıldığı film "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz" notuyla paylaşıldı.