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CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

05 Mayıs 2021 08:51

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından, "İşte size gerçekler! Duyacaksınız! Göreceksiniz! Hem de 128 saniyede…" notuyla bir video paylaşıldı.

CHP' 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanmayı duyurduğu "29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’a kadar tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Bu tarihler arasında tam kapanmaya geçiyoruz" sözleri ile başlayan videoda, insanların pandemi nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve intihar haberler anlatıldı. Söz konusu videonun uzunluğunun 128 saniye olması dikkat çekti. CHP'nin paylaştığı videonun başlangıcında "AK KAPANMA" ve video sonunda ise "AK TIKANMA" ifadeleri yer aldı.

CHP videoyu sosyal medya hesabında şu açıklamayla paylaştı:

"Vatandaşa destek olmadan tam kapanma ilan etmek, iktidarın tam tıkandığının ispatıdır. Tıkandınız; yardım çığlıklarını duyamıyorsunuz. Tıkandınız; gerçekleri göremiyorsunuz. İşte size gerçekler! Duyacaksınız! Göreceksiniz! Hem de 128 saniyede…"

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