CHP Bursa İl Başkanı Karaca: “'Büfeler önündeki vatandaşlar ekmek bulamıyoruz' dediler, elleri boş evlerine döndüler”

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek Fabrikası’nın önünde, BESAŞ bayileri önünde gördüklerini; “İnsanlar sırada beklediler. Hatta sonlara doğru kalanlara ekmek kalmadı. Dediler ki, ‘Ekmek bulamıyoruz, artık yarına kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz’ ve elleri boş olarak evlerine döndüler” ifadeleri ile aktardı.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BESAŞ Halk Ekmek Fabrikası’nın önünde açıklama yaptı. Fabrikanın günlük üretim kapasitesinin altında kaldığına dikkat çeken Karaca, şunları söyledi:

“Halkımız hızla yoksullaşırken, ucuz ekmeğe olan talep de artınca, günlük üretim kapasitesinin yüzde 70-75’i ile çalışan BESAŞ, bu kapasiteyi artırarak talebi karşılamak yerine bayilerin ekmek talebini kısıtlı olarak göndermekte.

Bizim derdimiz BESAŞ kuyruklarında ekmek alamadan evine dönen insanlarımızın o yoksulluk halidir, dramıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın bütün zorluklarına rağmen, o zorlukları ekmek karnesi edebiyatı ile malzeme yapan AKP zihniyeti, Almanya'ya kafa tuttuğumuz, dünyaya kafa tuttuğumuz, Avrupa'nın bizi kıskandığı bir dönemde dahi uçsuz bucaksız ekmek kuyruklarına bu halkı mahkum ediyor. Bir beceriksizlik var, bir öngörüsüzlük var, vizyonsuzluk var. Bu kenti yönetemiyorlar, ilk seçimde o kuyruklarda bekleyen vatandaşlarımız bu sırayı unutmasınlar, ilk seçimde bu devran dönecek. Bursa da hak ettiği şekilde yönetilecek."