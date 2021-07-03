CHP Bursa İl Başkanı: Bursa'da 14 milyon 400 bin trafik cezası garantili EDS sistemi kuruluyor,

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CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin 14 milyon 400 bin trafik cezası garantili elektronik denetleme sistemi kuracağını söyledi.

720 milyon liraya ihale edilen, geliştirilmiş Mobese sistemi EDS’nin maliyetinin 10 yılda toplam 14 milyon 400 bin trafik cezası yazılarak karşılanacağını söyleyen Karaca, ihalenin de sektörle ilgisi olmayan daha çok inşaat işleri ile anılan iki firmaya verildiğini belirtti.

Karaca, "Yatak garantili hastane, geçiş garantili köprü görmüştük fakat ilk kez trafik ceza garantili bir EDS sistemine Bursa tanık olacak" dedi.

Bursalılara her yıl tam 1.5 milyon adet trafik cezası kesileceğini, Bursalıların cebinden önümüzdeki 10 yılda toplam 720 milyon lira çıkacağını söyleyen Karaca, yaptığı yazılı açıklamada da "Bunların tek derdi, giderayak yandaş firmalara para kazandırmak. Günlük en az 4 bin trafik cezası kotasını doldurmak için en küçük hatalara bile trafik cezası kesilen bir şehirde yaşanır mı? Sandık geliyor. Alinur Aktaş ilk seçimde gidecek ama Bursalılar bu borcu ödemek zorunda bırakılacak. AKP iktidarı döneminde yatak garantili hastane, geçiş garantili köprülere alışmıştık ama trafik cezası garantili EDS Türkiye’de bir ilk..." ifadelerini kullandı.