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CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun konuşması dinletildi: '128 milyar dolarla ne yapılabilirdi?'

“50 milyon vatandaşımız aşı olabilirdi”

15 Nisan 2021 19:50

CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'ndan paylaşılan videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar ile neler yapılabileceğine' ilişkin konuşması binadan sokağa verildi. 

Kılıçdaroğlu videodaki konuşmasında şunları söylüyor;

“10 milyon işsiz vatandaşımıza bir yıl boyunca her ay 3 bin lira para verebilirdiniz. 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borçlarını sıfırlayabilirdiniz.

“Çiftçilerin bankadan aldıkları kredilerin tamamını sıfırlayabilirdiniz. Mikro işletmelerin 16 milyar liralık kredinin tamamını ödeyebilirdiniz.

“Yoksulluk sınırı altında olan 1 milyon 600 bin hane var. Bunların bir yıl süreyle doğalgaz parasını ödeyebilirdiniz.”

“50 milyon vatandaşımız aşı olabilirdi”

“Biontech aşısı getirebilirdiniz, 50 milyon vatandaşımız aşı olabilirdi.

“Milli Eğitim Bakanlığı'nda internete erişemeyen, EBA'ya erişemeyen 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayarı, tableti alırdınız.

“Devletten 3 ay boyunca 806 bin esnafımıza bir yıl süreyle 3 bin lira para verebilirdiniz. Devletten 3 ay boyunca bin lira alan basit usul dışındaki esnafa da yine her ay 3 bin lira para verebilirdiniz."

“Devletin soyulduğu buradan belli”

“Devletten 3 ay boyunca bin lira para alan 26 bin müzisyene her ay bir yıl süreyle 3 bin lira verseniz yine para bitmiyor.

“467 milyar lira daha para kalıyor. Paranın büyüklüğü bu işte. Devletin soyulduğu buradan belli.

“Bunu soruyorum. Afişleri indiriyor. Bana hakarettir diyor. Niye sana hakaret olsun? Eğer hesabını veremiyorsan korkma sandığı getir, namusunla git.”

kılıçdaroğluchpbakırköy128 milyar

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