CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

CHP Ankara Kongresi’nde, kongre delegesi Tevfik Koçak’ın, kadınlara ilişkin sözleri ortalığı karıştırdı. Koçak'ın, “Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz” sözlerine salondan 'yuh' , 'yazıklar olsun' gibi tepkiler yükseldi. Koçak'ın sözlerine salondaki kadın ve erkeklerden sert tepkiler gelirken kürsüye pet şişe atıldığı görüldü.

Salonda kadın erkek bütün partililerin sözlerine tepki göstermesi üzerine Koçak sözlerini, “Yüz yıldır Anadolu’da kullanılan bir söz. Ne var bunda gocunacak” diyerek savundu. savunan Koçak, tepkilerin artması üzerine geri adım atmak durumunda kaldı.

Koçak'ın kürsüde “Sözümü geri aldım” dediği esnada kürsüye pet şişe atıldı. Atılan pet şişe Koçak'ın omzuna isabet etti.

Salondan gelen büyük tepki karşısında ne yapacağını şaşıran Koçak, “Arkadaşlar ben özür diliyorum, yüz bin defa özür diliyorum. Bu bir Anadolu sözcüğüdür, hepinizden özür diliyorum kadınlar benim anamdır, bacımdır, her şeyimdir, kızmayın bana“ diyerek kürsüyü terk etti.