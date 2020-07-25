CHP 37’nci Olağan Kurultayı; Şirin Payzın ve Gökçer Tahincioğlu salondan bildiriyor

T24 programcıları Şirin Payzın ve Gökçer Tahincioğlu, Ankara'da CHP'nin 'iktidar kurultayından' anlık gelişmeleri aktarıyor. Daha önceki kurultaylardan farklı olarak bu kez açık havada yapılan kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner genel başkanlık için yarışacak.

CHP 37’nci Olağan Kurultayı bugün Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde başladı.. İki gün sürecek kurultay için hazırlıklar tamamlandı. 'İktidara’ sloganıyla yapılacak kurultay alanına ‘Hedef İktidar’ pankartı asılacak. Ayrıca, ‘Özgür toplum için iktidar’, ‘Milli irade için iktidar’, ‘Özgürlük, barış ve demokrasi için iktidar’ gibi pankartlar alanı süsleyecek.

Bugün genel başkanlık seçimi, ikinci gün de içerisinden MYK üyelerinin seçileceği Parti Meclisi (PM) seçimi yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun alana gelmesinin ardından eski genel başkanların mesajlarını içeren videoyla, Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin bir video gösterilecek.