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Chicago'da Filistin halkına destek için bir araya gelen binlerce kişi yürüyüş yaptı

18 Mayıs 2021 09:31

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago'da Filistin halkına destek için bir araya gelen binlerce kişi yürüyüş yaptı.

İsrail'in Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın çeşitli noktalarından Filistin halkı ile dayanışma için protestolar düzenleniyor. 

Chicago'da toplanan ve yaklaşık 20 bin kişi olduğu belirtilen bir grup, İsrail'i protesto etmek için bir araya gelerek yürüyüş yaptı. 

Filistin halkına yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasına yönelik çağrılarını dile getiren grup yürüyüşün ardından dağıldı.

 

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