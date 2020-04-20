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Cezayir’den Aydın’a getirilen ve karantina süreleri biten 450 işçi memleketlerine uğurlandı

20 Nisan 2020 13:08

Cezayir'den getirilerek Aydın’daki iki ayrı yurtta karantinaya alınan 450 Türk işçi, memleketlerine protokol tarafından uğurlandı. 

Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde Cezayir’den getirilen 450 işçinin 14 günlük karantina süreci sona erdi. 290’ı Efeler Adnan Menderes Yurdu’nda, 160’ı ise Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu’nda misafir edilen işçiler, Efeler ilçe merkezinde buluşturuldu. Son kez sağlık kontrolünden geçirilen ve yolluk ihtiyaçları ellerine verilen işçiler, 20 otobüsle Türkiye’nin farklı illerine gönderildi.

İşçiler, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, AFAD İl Müdürü Ramazan Arman ve yurt müdürleri tarafından memleketlerine uğurlandı. 

 

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