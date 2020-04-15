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Cezaevinden tahliye olan vatandaş: Evden çıkmayın diyorlar, cepte para yok ne yiyip içeceğiz, şimdi bu adamlar nasıl suç işlemesin

15 Nisan 2020 14:48

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Karabük’tek 1 kapalı 3 açık cezaevinden toplam 574 hükümlünün tahliyeleri başladı. Karabük T Tipi Kapalı ve 3 Açık Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlülerin tahliyeleri gerçekleşti. Dezenfekte edilen belediye otobüsleri, cezaevi yerleşkelerinden işlemleri tamamlanan hükümlüleri alarak otobüs terminaline getirdi

Terminalde gazetecilere konuşan hükümlüler af yasası için hükümete teşekkür ederken bir vatandaş ise “Çok Mutluyuz, sebebi her ne kadar kötü olursa olsun, dışarı çıkmak, özgür olmak çok güzel. İnşallah tamamen özgür oluruz, bir daha geri dönmeyiz. Bu sıkıntılardan da kurtuluruz. İstemeyerek herkes bir şeyler yapıyor. İstemeyerek oralara düşüyoruz ama hepimiz pişmanız. İnşallah halk da bizi kabullenir bir daha gitmeyiz. Son 6 yıl 8 ayım kalmıştı. 10 senedir yatıyorum. Şimdi çıktık evden çıkmayın diyorlar. 10 senedir yatıyoruz cebimizde para yok, ne yeyip ne içeceğiz.  Şimdi bu adamlar nasıl suç işlemesin. Takdir büyüklerimizin ” diye konuştu. 

Otobüslerin peş peşe peron alınana girdiğini gören bazı hükümlü yakınları sevinç gösterileri sergilerken, otobüslerden inen yakınlarına sarılan hükümlüler polislerin salgına karşı sosyal mesafe kuralına aldırış etmediği görüldü. 

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. 

İHA'dan servis ettiği habere sansürlü düzeltme

İhlas Haber Ajansı, Karabük'te cezaevinden tahliye edilen vatandaşlarla ilgili haberine yaptığı düzeltmede, gazetecilere konuşan Engin Kolukısa isimli vatandaşın "Şimdi bu adamlar nasıl suç işlemesin" sözlerini sansürledi. Haberin revize edilmiş videosunda ve metninde yapılan sansür gözden kaçmazken, haberin ilk halini giren haber sitelerini arayan İHA düzeltme yapıldığı bilgisini verdi.

 

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cezaevitahliyeinfaz yasasıkarabükŞimdi bu adamlar nasıl suç işlemesin

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