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Cezaevindeki ağabeyine af için ikinci kez Atatürk heykeline çıktı

24 Aralık 2018 22:25

Adıyaman'da, geçen ay Atatürk heykeline çıkan ve vatandaşlar tarafından linç edilmekten polislerce kurtarılan Ahmet Bal (30) bugün yine heykele çıktı. Polislerin güçlükle büstten indirdiği Bal, cezaevindeki ağabeyine af çıkarılması için heykele çıktığını söyledi. Ahmet Bal, geçen 13 Kasım günü Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çıktı. Başında poşu, elinde uçucu madde poşeti bulunan ve heykele saldırdığı sanılan Ahmet Bal, polislerce aşağı indirilirken vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polisler tarafından kalabalığın içerisinden alınarak emniyete götürülen Bal, ağabeyinin cezaevinde olduğunu ve af ile serbest kalması amacıyla büste çıktığını söyledi ve sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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