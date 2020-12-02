Ceza yiyen vatandaştan polise: Reklam olsun diye yapıyorsunuz bunu

İstanbul'un en önemli caddelerinden İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, maske ile sigara denetimi yaptı. Denetimler sırasında kamuya açık alanda sigara içtiği için ceza yiyen bir vatandaş polise "Reklam olsun diye yapıyorsunuz, çekiyorsunuz bunu" dedi.

Türkiye genelinde hayata geçirilen yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında maske takmayan ve sigara içen kişilere para cezası kesildi. Bir vatandaş ise eski boksör olduğunu söyleyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Ceza yememek için direnen başka bir vatandaş da, polise “Ben normalde sigara içmiyorum. Reklam olsun diye yapıyorsunuz, çekiyorsunuz bunu” dedi.

Öte yandan gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden bir kadın, maskesini indirerek kameraya öpücük attı.