Ceza yiyen vatandaştan polise: Öteki tarafta görüşeceğiz

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900’er lira para cezası kesildi.

Denetimler sırasında maskesiz bir vatandaş isyan ederek polis ekiplerine zorluk çıkardı. Doktora gideceğini ve maske takmasının sakıncalığı olduğu söyleyen adam “Çantamda taşıyorum” diyerek cezadan sıyrılmaya çalıştı. Şahıs polis ekiplerine ise “Ben buradan gideceğim” diyerek adresini vermek istemedi.

Caddede maske takmayarak sigara içen bir genç ise, “Yasaklardan haberim yok. Ben haber izlemem. 5,10 TL için sıkıntıya girmem yaptığın ayıp” diyerek şaşkınlık oluşturdu. Bunun üzerine genç, polis ekiplerine ceza tutarını sordu. Polis ekipleri ise 900 TL ceza yazıldığını söyleyince, bir polise yönelik, “Seninle görüşeceğiz, avukatlık ofisimiz var. İtiraz ederiz; olmazsa öteki tarafta haberleşiriz” diye konuştu.