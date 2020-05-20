Ceza yiyen kadının tehdit ettiği muhabir: Madem yaptıkları suç değil, polisi görünce neden hepsi kaçıştı?

İstanbul Şişli'de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadını görüntüleyen ve aynı kadın tarafından tehdit edilen İHA muhabiri Yunus Emre Şeker, Ekşi Sözlük'te de çoğunlukla 'görüntüleri tam yayınlamamak gibi' olumsuz eleştiri ve iddiaların hedefi oldu. Şeker bununla ilgili, "Videoda herhangi bir kırpma, kesme mevcut değildir. Ham görüntüler mevcut." diye konuştu.

Medyaradar'a konuyla ilgili açıklama yapan Şeker, "O kadın bana ‘aptal’ dedi, iki kez. O hakaretine de bir söz söylemedim. Daha sonra polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte daha önce parkta gönüllerince oturan kişiler bir anda kaçmaya başladı. Madem yaptıkları hata değil suç değil, polisi görünce neden parktan çıkıyorlar. Hepsi bir yere kaçıştı" dedi.

Şişli'de yaşanan olayda polis ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kadına ceza kesmek istedi. O sırada kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Yunus Emre Şeker’e de tepki gösteren kadın, “Sizin de isminizi alayım ben. Benim annem medya danışmanı, sizin peşinizi bırakmayacağım. Böyle mi zorbalık yapıyorsun?” dedi.

Şeker Ekşi Sözlük ve Twitter'da da olumsuz eleştirilerin hedefi oldu.

Medyaradar’a konuşan Şeker, olay günü tamamen iyi niyetli davrandığını ve gazetecilik refleksi ile hareket ettiğini söyledi.

Hakarete uğradığını ve parktan kovulduğunu dile getiren Şeker başından geçenleri şöyle anlattı:

"Parka 65 yas üzeri vatandaşların evlerine dönmelerini çekmek için gittim. Uzaktan genel plandan çekim yaparken parkta oturan biri bana bağırmaya başladı. Yanına gidip bir gazeteci olarak çekim yapabileceğimi söylediğimde tepki vermeye devam etti. Açıklamaya yapmaya çalıştıkça kendisinin diyaloga kapalı olduğunu fark ettim.

"Daha sonra işin içine o daha sonra ceza yazılan kız da girdi ve eşine az rastlanır bir tepkiyle bana bağırmaya başladı. Ona da açıklama yapmaya çalıştım ancak o da karşılıklı diyaloga tamamen kapalıydı. O esnada parkta olan herkes olayın sıcaklığı ile bana bağırmaya başladı."

"İçlerinden biri çok asabi bir ifade ve tavırla ‘çık git buradan yoksa kötü olacak çık’ git dedi. Beni o parktan kovmak istediler. Araya girenler oldu ve ben parktan ayrılırken yasağa rağmen parkta bulundukları için bunu haber yapacağımı söyledim."

"Oradan giderken o kadın bana ‘aptal’ dedi, iki kez. O hakaretine de bir söz söylemedim. Daha sonra polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte daha önce parkta gönüllerince oturan kişiler bir anda kaçmaya başladı. Madem yaptıkları hata değil suç değil, polisi görünce neden parktan çıkıyorlar. Hepsi bir yere kaçıştı. O hanımefendi tam parktan çıkarken polis onu gördü ve o ve arkadaşını yanına çağırdı. Arkadaşına işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. O esnada kadın bana yakın açıda olduğu için ceza yerken önce onu çekmeye başladım ve bana bir şeyler söylemeye başlayınca gazetecilik refleksi gereği onu çekmeye devam ettim. Ve videoda söyledikleri şeyleri kaydettim. Videoda herhangi bir kırpma kesme vs. mevcut değildir. Ham görüntüler mevcut."

TIKLAYINIZ - Ceza yiyen kadından kendisini görüntüleyen gazeteciye: Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım