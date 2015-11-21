Ceyhun Yılmaz'dan kadın oyuncuya: 'Or...u'

Ceyhun Yılmaz, ‘Mesut Yar ile Burada Laf Çok’ programında oyuncu Müjde Uzman'a, 'Or...u' dedi. Programda Mesut Yar’ın Müjde Uzman’a ”tam mesleğin ne, kendini ait hissettiğin meslek ne?” sorusunu sormasıyla ilginç bir seyir alıyor. Kameralar Müjde Uzman’a yaklaşıyor ve kadraja giren Ceyhun Yılmaz bu soruya cevap olarak ‘o….puluk’ diyerek talihsiz bir ana imza atmış oluyor. Ceyhun Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: Mehmet'e söylediğim kötü söz için özür dilerim. Hepimizin şakasını yapabileceğimiz şey yayında olmamalıydı. Müjde benim kardeşim, ilgisi yok