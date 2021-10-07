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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Şehrin merkezine camiyi oturtacağız, cami etrafında şehirleşeceğiz

"Taksim Camii’nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşunun işaret taşı olduğunu çok iyi biliyoruz"

07 Ekim 2021 16:02

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni projelerde şehirlerin camiye göre merkezleneceğini söyledi. Kurum, "Şehrin merkezine camiyi oturtacağız, cami etrafında şehirleşeceğiz" dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen ‘Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu’ tanıtım toplantısında konuştu. 

Kurum, burada yaptığı konuşmada Taksim Camii’nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşunun işaret taşı olduğunu  söyledi. "Binbir itiraza rağmen minarelerini yükselttiğimiz Taksim Camii’nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşunun işaret taşı olduğunu çok iyi biliyoruz" diyen Kurum, camilerin sadece namaz kılma mekanı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. 

”İslam tarihi boyunca camiler şehrin merkezini belirlemiş ve şehir planının kurucu öğesi olmuştur" diyen Kurum,  "Şehirler caminin etrafında şekillenmiş, müminler camileri imar ederken, camiler de müminleri imar etmiştir. Uzun yıllar boyunca bu anlayıştan uzaklaşıldı. Camilerimizi şehir planlarımızın merkezine alma noktasında ihmaller oldu. Bu süreçte maalesef estetikten uzak, mimari özelliği bulunmayan yapılar ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.

Kurum, "Yürüme mesafesinde, yani şehrin merkezine camiyi oturtacağız. Cami etrafında şehirleşeceğiz" dedi. 

 

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