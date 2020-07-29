Çete operasyonunda polise pitbull şoku

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan ve 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda damda arama yapmak isteyen polise pitbull saldırdı.

Adana'da 19 zanlının yakalanması için özel harekat polisinin de katılımıyla 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. 1 şüphelinin hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yapılan aramalarda 1 Uzi marka, 2 Kalaşnikof marka silah, 6 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 senet ve 1 alacak verecek defteri ele geçirildi.

Bu anlarda polisin bir evin damına girerek arama yapmak istediği ancak pitbull cinsi köpek ile karşılaştığı görüldü. Bağlı olan köpek arama yapmak isteyen polise saldırdı. Polis geriye hamle yaparak saldırıdan kurtuldu. Polis, köpeği sakinleştirmek için ona su verip başını okşadı ancak pitbull sakinleşmedi. Bu arada özel harekat polisi de geldi. Ancak köpek ona da saldırınca sahibi çağrıldı. Sahibinin gelmesiyle köpeğin içeri alınması sonrası polis arama yapabildi.