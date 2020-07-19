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Çeşme'de vatandaşlardan 1500 liralık loca tepkisi

19 Temmuz 2020 12:23

Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan İzmir Çeşme'de, vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi.

''Buraya giremezsin dediler''

Plaja gelen vatandaşlardan biri, "Yanlış bir uygulama. Herkesin doğal olarak para kazanmaya hakkı var ama kanun ve kural çerçevesinde. Kanunlarda, denizlerin ve plajların bağlı olduğu yerlerin kapatılamayacağı açıkça yazarken, otellerin bile ücret istemeye hakkı olmazken, ufak tefek tesislerin plaja giriş için ücret istemeleri doğru değil. Ben navigasyonu takip ederek plaja geldim ve navigasyon beni direkt olarak beach kulübe yönlendirdi. Onlar da giriş ücreti istedi. Ancak ben vermeyeceğimi söyleyince, arabanızı yolun kenarına, dağa bayıra bırakıp girebilirsiniz dediler. Daha sona arabamı bırakıp, geldim. Plaja girmek istediğimde de, 'Buraya giremezsiniz' dediler. Devletin yerine kaçak girmem için beni yönlendiriyorlar ve bu çok yanlış. Para kazanmak istiyorlarsa, şezlongları ve diğer imkanları kullananlardan para alsınlar. Ancak, devletin, milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıyılarından ücret istemeleri çok yanlış" dedi.

''Kıyılar herkese aittir, bu tamamen işgaldir''

Tatilcilerden biri de, "Buralar halkın plajı, herkesin özgürce gelip kullanması gereken yerler. Ancak, biz kıyıları hakkımız olduğu gibi, özgürce kullanamıyoruz. Benim karavanla tatil yapan arkadaşlarım da var, onlardan da biliyorum. Kıyılar herkese aittir, bu tamamen işgaldir" diye konuştu.

1500 liraya ahşap loca

Plaja yüzmek için gelen başka bir vatandaş ise, locaların fiyatlarının fahiş olduğunu dile getirerek, "Bunu büyük bir fırsatçılık olarak görüyorum. Yaz sezonlarını ve tatil beldelerini bu şekilde kullandıklarını düşünüyorum. Günde 50-100 TL'lik bir fiyat makul olabilirdi, 100 TL'nin üzerine çıkmamalıydı. Bu tür imkanlar bütün gelir düzeyine sahip insanlar faydalanmalı ve her kesime hitap etmeli" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş da, "1500 liralık fiyat çok pahalı, bizim vatandaşlarımızın alım gücü bunu kaldıramaz. Ülkemiz şartlarına göre oldukça pahalı" dedi.

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