Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden yemekhane boykotu

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri yemekhaneyi boykot kararı aldı. Öğrencilerin başlıca talepleri arasında plastik kaplarda yemek verilmemesi, öğrenci yemekhanesinin personel yemekhanesi ile aynı kalitede hizmet vermesi bulunuyor.

Yemekhane önünde boykot kararını duyuran öğrenciler, talepleri karşılanana kadar sosyal mesafeye dikkat ederek kendi yemekleri ile sofra kuracaklarını belirtti.

İstanbul Tabip Odası tarafından da paylaşılan öğrencilerin eyleminde dile getirdikleri talepler şöyle: