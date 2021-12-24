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Cep telefonu bataryası elinde patladı

"Bataryayı kurcalarken bir anda patlamadı, panikle dışarıya attık"

24 Aralık 2021 12:00

Rize'de bir bayide cep telefonunun değiştirilen arızalı bataryası müşterinin elinde patladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kentte bir cep telefonu bayisine gelen kişi batarya arızası olan telefonu tamire verdi. Bataryası değiştirilen telefonun sahibi eski bataryayı geri istedi. Müşterinin eline aldığı batarya aniden patlayarak alev aldı. Yere atılan batarya iş yeri sahibi tarafından tekmeyle iş yerinin dışına itildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Telefonunun bataryası şişmiş bir şekilde geldi"

İş yeri sahibi Gökhan Akyıldız, müşterinin telefonunun bataryası şişmiş bir şekilde, patlamak üzereyken geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dikkatli bir şekilde eski bataryayı sökerek, yeni batarya montajını yapıp telefonu müşteriye teslim ettik. Kendisine bataryanın patlamak üzere olduğunu, geri dönüşüme verilmesi gerektiğini söylememe rağmen bataryasını almak istedi. Kurcalarken bir anda patlama oldu. Bataryayı panikle dışarıya attık. Lütfen bataryası şişen telefonlarınızı güvenilir teknik servislerde orijinal batarya ile en kısa sürede değişimini yaparak, geri almayın, şişen bataryayı geri dönüşüme verin."

 

Gökhan Akyıldızcep telefonubataryapatladıelinde patladı

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