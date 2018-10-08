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Cep telefonsuz 48 saat geçirdiler

08 Ekim 2018 15:08

İzmir'de Buca Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Teknolojik Uyku Festivali'ne 400 kişi katıldı. Cep telefonu kullanımının yasak olduğu festivalde katılımcılar; 48 saat dijital detoks yaptı, yüz yüze iletişim kurarak yeni arkadaşlıklar edindi. Buca ilçesinin Kaynaklar bölgesinde dağın sessizliği içinde 5-7 Eylül'de yapılan festivalde cep telefonu yasak. Ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleşen ve tüm ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı festivale katılanlar, geleneksel lezzetler ve oyunlar eşliğinde teknolojiden uzak 48 saat geçirip, organik yaşamı deneyimledi. Teknolojik hiçbir cihazın alınmadığı, dijital bilgi bombardımanına son verilen, yüz yüze iletişimin ve yepyeni arkadaşlıkların geliştirilmesinin amaçlandığı festivale, 3 bin 645 kişi başvurdu, katılımcı 400 kişi ise kurayla belirlendi. Azerbeycan'dan Diyarbakır'a, Van'dan Ankara'ya kadar yurt içi ve yurt dışından katılımla gerçekleştirilen festival, teknolojiyle çevrelenmekten yorulan hayatların dinlenebildiği bir vaha oldu. Sohbet etmeyi unutturduğu gibi giderek bağımlılık haline gelen teknolojik aletlerinden kopma cesareti gösteren genç- yaşlı yüzlerce katılımcı, festival alanına girişte son 'selfie'lerini çekip telefonlarını teslim ettikten sonra dijital dünyaya 48 saat süreyle veda etti.

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