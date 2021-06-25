Cengiz Semercioğlu'ndan müzik yasağı göndermeli inşaat isyanı: Hani gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktu

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, İstanbul'da inşaatı devam eden Galataport'un gece 24.00'dan sonra yarattığı gürültüye isyan ederek müzik yasağına göndermede bulundu. "Daha 3 gün önce 'kusura bakmasınlar' diyerek söyledi Cumhurbaşkanı; hani gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktu” diyen Semercioğlu, "Geçmişte elde desibel cihazı gece kulüplerin önünde ses ölçen Bakanlık görevlileri, desibel rekorları kıran Galataport gürültüsünü nedense duyamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Medyatava'da yer alan Semercioğlu'nun söz konusu yazısı şöyle:

Önce size İstanbul’un göbeğinde sabahlara kadar süren gürültünün sesini dinleteyim. Videoya tıklayın lütfen. Gördüğünüz yer Karaköy rıhtımı… Arkada görünen Topkapı Sarayı, Ayasofya, tarihi yarım ada… Yani İstanbul’un göbeği… Ve burada sabahlara kadar bitmeyen inşaat gürültüsü sürüyor. Videoda duyduğunuz denize kazık çakma işlemi haftalardır İstanbullu’yu canından bezdirdi… Ancak inşaata müdahale edebilecek tek bir yetkili yok ülkede…

Karaköy Tophane sahilinde, Galataport inşaatında sabah 02.30’a kadar denize çelik borular çakılıyor. Sabahlara kadar süren gürültü İstanbullu’yu canından bezdirdi ama şikayet üzerine şikayet yapmasına rağmen kimse bir yaptırım uygulayamıyor inşaat faaliyetine…

Ben de gürültüyü önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikayet ettim. “Bizim değil, Beyoğlu Belediye’sinin sorumluluk alanında” dediler… Döndüm Beyoğlu Belediyesi’ne şikayet ettim; “Bizim değil, Büyükşehir’in sorumluluk alanında” dediler… Şaka gibi… Vatandaşla alay eder gibi… Ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu doğruyu söylemiyor ya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız…

"24’ten sonra müzik yasaklanıyor ama inşaat gürültüsü sabaha kadar serbest"

Zabıtayı aradım şu ana kadar en tatmin edici yanıtı onlardan aldım; “Çok şikayet geliyor ama hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü 24 saat çalışma izinleri var” dedi zabıta… Daha 3 gün önce “kusura bakmasınlar” diyerek söyledi Cumhurbaşkanı; “Hani gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktu”… Bu gerekçeyle gece 24’ten sonra müzik yasaklanıyor ama inşaat gürültüsü sabaha kadar serbest… Hem de ne gürültü… İstanbul’un bütün kulüplerini bir araya toplasanız böyle gürültü yapamazlar…

"Herkes topu birbirine atıyor"

Tabii Galataport inşaatının izni aldığı yer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı… Geçmişte elde desibel cihazı gece kulüplerin önünde ses ölçen Bakanlık görevlileri, desibel rekorları kıran Galataport gürültüsünü nedense duyamıyorlar. Kusura bakmasınlar da bu inşaat sevdası yüzünden İstanbullular yıllardır bitmeyen bu çileyi çekmek zorunda değil. Dünyanın hiçbir gelişmiş şehrinde sabahlara kadar bu gürültüyü yapamazsınız… Bazı şehirlerde gece 11’den sonra evinizdeki sifonu bile çekemezsiniz… Zürih’e gece uçak bile inmez, gürültü kirliliği olmasın diye…

Biz de sabahlara kadar şehri tepemize yıkıyorlar, kimse dur diyemiyor… Başta İmamoğlu olmak üzere (Vali Yerlikaya’yı konunun dışına alıyoruz) kimse bir şey yapamıyor. Herkes topu birbirine atıyor. İstanbullu sabaha kadar uyuyamıyor.

Evet şehri sabaha kadar inşaat gürültüsüyle yıkabilirsiniz ama 24.00’ten sonra müzik yayını yapamazsınız… Sonuçta gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok… Değil mi… Ama unutmayın ne için gürültü yaptığınız önemli… Çünkü burası çokomelli!!