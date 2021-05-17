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Cengiz Holding binası önünde İkizdere için eylem yapan 13 kişi gözaltına alındı

"Arkadaşlarımızı serbest bırakın, İkizdere'den defolun!"

17 Mayıs 2021 18:23

Taş ocağı faaliyetleri devam eden Rize'nin İkizdere ilçesinde nöbet tutanlara destek için İstanbul'da Cengiz Holding önünde eylem yapan Gençlik Hareketi Koordinasyonu üyesi 13 kişi gözaltına alındı.

Gençlik Hareketi Koordinasyonu'nun Twitter hesabından olayla ilgili şu bilgiler verildi; 

"#İkizdere'yi, ormanını, suyunu, geleceğini savunmak için; İstanbul'da Cengiz Holding önünde eylem yapan 13 üyemiz gözaltına alındı. Geleceğimizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Keyfi eylem yasaklarına izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızı serbest bırakın. İkizdere'den defolun!"

Öte yandan Rize’nin İkizdere ilçesinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasaklandı. Alınan karara gerekçe olarak, “Farklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi” gösterildi.

 
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