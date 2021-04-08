Cenaze aracını kampanya aracı yapan siyasetçi, seçmenin karşısına tabutta gidiyor

Meksika'da aday olduğu bölgenin siyasetçiler tarafından ilgisiz bırakıldığını belirten Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekili adayı Carlos Mayorga, tabuttan çıkarak seçmenlerinden oy istedi.

Covid-19 ölümlerine ve bölgenin ilgisiz kalmasına dikkat çekmek isteyen Mayorga, seçim bölgesinin yıllar boyu ilgisiz bırakıldığına işaret ederek "Bölge yılladır ilgisizlikten yaralandı, hatta öldü" açıklamasında bulundu.

Bölgeye gösterilmeyen ilgiye dikkat çekmeye çalıştığını ifade eden Mayorga, seçim kampanyası boyunca seçmene tabuttan çıkarak sesleneceğini ifade etti.

Meksika, 6 Haziran'da sandık başına gidecek.