Cemevi önergesini reddeden AKP'li Tevfik Göksu, seçim öncesi Alevilere verdiği cemevi sözünü tutmamış

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun 31 Mart seçimleri öncesinde Alevilere yönelik verdiği cemevi vaadini tutmadığı ortaya çıktı.

Alevi dernekleri ve STK'ların geçtiğimiz yıl 31 Mart seçimleri öncesinde Esenler'de organize ettiği ve 5 bin kişinin katıldığı "Gelin Canlar Bir Olalım" gecesine katılan Göksu’nun “Yerini yurdunu her şeyini hazırladık. Mimari projesi de bitti" diyerek ‘müjdelediği’ cemevi projesi hayata geçmemiş.

Geceyi organize edenlerden Pir Sultan Abdal Kültür ve Cem Evi Esenler Şubesi Başkanı Fahrettin Erdoğan, Göksu’nun geceye kendisinin katılmak istediğini belirterek "Cemevi haberini illa kitleye kendisi duyurmak istedi. Zaten bize de bir gün öncesinde söyledi. Geceden sonra da görüşmeleri sürekli yardımcıları ile yaptık. Ama sonuç alamadık” dedi.

Esenler Belediyesi’nin hazırladığı protokol ile Alevi derneklerinin (Pir Sultan Abdal Kültür ve Cem Evi Esenler Şubesi, Hacı Bektaş-ı Veli Derneği ve Esenler Anadolu Canlar Cemevi Derneği) hazırladığı projelerle ilgili ortak protokolün müzakere edileceğine ilişkin söz aldıklarını ifade eden Erdoğan, “Proje ile ilgili bir yer gösterdiler. Daha sonra herhangi bir çalışma olmadı. İlk Meclis toplantısında bir inşaat protokolü gündeme geldi. Ancak daha sonra biz de bir protokol verdik. Müzakere edilip karar verileceği söylendi. Ama daha sonra bizimle hiçbir müzakere edilmeden kendi protokollerini geçirdiklerini öğrendik” diye konuştu.

'Siz bizi kandırıyor musunuz’

Erdoğan, kendilerine iki katlı bir cemevi projesinin gösterildiğini, binanın detayları hakkında da değişiklikler önerdiklerini belirterek, “Daha sonra sürüncemede kaldı. Göksu’nun yardımcıları ile yaptığımız görüşmelerde ‘belediyenin parası yok’ dediler. ‘Siz bizi kandırıyor musunuz’ diye sorduk” dedi.

Esenler’de yaklaşık 100 bin Alevi nüfusunun olduğunu söyleyen Erdoğan, cenazelerini kendi kısıtlı imkanları ile kaldırdıklarını, cemevi yapılmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Erdoğan konuyla ilgili İBB’ye de randevu başvurusunda bulunduklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını sözlerine ekledi.

Ne Olmuştu?

31 Mart seçimleri öncesinde Esenler'de faaliyet gösteren Alevi dernekleri ve STK'ların organize ettiği "Gelin Canlar Bir Olalım" gecesine katılan Göksu, "Bu sene içerisinde elimden gelen ne kadar katkı varsa sağlayıp, ne zaman yer meselesini çözersem o zaman da cemevi müjdesini vereceğim diye arkadaşlarıma tekrarladım ve Allah nasip etti. İlk imkan doğduğunda bu işi biz halledeceğiz. İşte bugün bunun müjdesini vermek için buradayım. Bizden istenen sadece bir cemevi yeriydi. Bugün size sadece cemevi yeri vermek olmaz, ben cemevini yapıp vereceğim. Yerini yurdunu her şeyini hazırladık. Mimari projesi de bitti" diye konuşmuştu.

Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP grubunca verilen cemevlerinin ibadethane statüsünde sayılması önerisine "Cemevlerine din uzmanları ve hukukçular karar verir" ifadeleriyle karşı çıkmış, önergeye ret oyu kullanmıştı.