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Cemal Kaşıkçı'nın son geçtiği sokağa sembolik olarak adını verdiler

10 Ocak 2019 17:44

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi üyesi bir grup Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının yüzüncü gününde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binası önünde açıklama yaptı. Grup daha sonra Kaşıkçı'nın öldürülmeden önce geçtiği sokağın ismini sembolik olarak "Cemal Kaşıkçı Sokağı" adı verildi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi üyesi bir grup saat 12.00'da Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının yüzüncü yılı nedeniyle Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binası önünde açıklama yapmak için toplandı.

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