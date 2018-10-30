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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Emri veren kişiden uygulayanlara kadar herkes yargılansın

30 Ekim 2018 16:59

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BBC Türkçe'ye konuştu. Cinayette sorumluluğu olan herkesin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını umduğunu söyleyen Cengiz, "Emri veren kişiden uygulayanlara kadar herkesin yargılanmasını talep ediyoruz" dedi. Evlilik hazırlığındayken nişanlısını kaybetmenin üzüntüsünü gözyaşları içinde anlatan Cengiz, "Suudi Arabistan'ın resmi olarak öldürüldüğü açıklamasına kadar Cemal Bey'in öldürüldüğüne kesinlikle inanmıyordum. O gün ben de gerçek anlamda her gün öldüm diyebilirim" diye konuştu.

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