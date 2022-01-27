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Cemal Enginyurt: Televizyonda bağırıyordu sizinkiler; açın camları 2021’de doğalgaz bedava bedava diyordu ne oldu?

27 Ocak 2022 08:28

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerji politikaları tartışılırken Gazeteci Faruk Aksoy'un "Gaz buldular ama" sözlerinin üzerine "'Açın camları, açın pencereleri 2021’de doğalgaz bedava bedava' diyordu ne oldu?" şeklinde yaptığı taklit viral oldu. 

DP'li Cemal Enginyurt, Haber Global'de yayınlanan Atı Eksi programına konuk oldu. Ekonomi, enerji kaynakları, döviz kuru gibi Türkiye'nin başlıca sorunları tartışıldı. Son günlerde gündemde olan doğal gaz ve elektrik kesintilerine ilişkin tartışmalarında yapıldığı programda Enginyurt'un yaptığı taklit sosyal medyanın gündemine oturdu.

"2021’de doğalgaz bedava bedava"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in konuşmasında "Petrol bulacaklar, gaz bulacaklarsa bu başka birşeydir" sözleri üzerine Gazeteci Faruk Aksoy'un "Gaz buldular ama" dedi. Ardından Enginyurt, "Buldular ama çıkaramadılar diyerek karşılık verdi. Ardından Faruk Aksoy ve Hukukçu Aydın İşkur'a Enginyurt, taklit yaparak şunları söyledi:

"'Televizyonda bağırıyordu sizinkiler; açın camları, açın pencereleri 2021’de doğalgaz bedava bedava”diyordu noldu?"

Enginyurt’un bu hareketi programda gülüşmelere neden olurken, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cemal Enginyurtdoğalgaz bedavaDPhaber Global

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