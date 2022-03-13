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Cemal Enginyurt’tan kar altında zam protestosu: Gideceksiniz

''Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak''

13 Mart 2022 18:41

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, akaryakıta yapılan peş peşe zamları kar yağışı altında 3 tekerlekli bisikletli tezgâha binerek protesto etti. İktidara seslenen Enginyurt, "Zamları geri çekin. Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz" dedi.

Seyyar tezgah üstünden iktidara seslenen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Zamları geri çekin. Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak. Artık bundan sonra araç bu. Eğer daha fazla ileri giderse at arabasına bineceğiz” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Enginyurt, “Zamlar artık canımızı yaktı. Yeni çareler üretiyoruz. Milletin gidecek hali kalmadı. Çözüm belli. Yeni aracımız Türkiye'ye hayırlı olsun. Milleti bu tür araçlara binmeye davet ediyorum” diye konuştu. 

O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Enginyurt, “Siz zam yapmaya devam edin. Biz çare bulmaya devam edeceğiz. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz” ifadelerine yer verdi.

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