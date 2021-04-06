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Cemal Enginyurt: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkanların sindirilmesini kabul edemeyiz

Enginyurt, "Bu da bizim bildirimiz" notuyla bir video paylaştı

06 Nisan 2021 10:34

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Montrö Sözleşmesi başta olmak üzere Cumhuriyet'in değerleriyle oynanmasına asla müsaade edemeyiz. Edemeyiz diyenlere karşı da sindirme hareketini kabul edemeyiz" dedi.

Sosyal medya hesabından "Bu da bizim bildirimiz" başlığıyla videolu bir paylaşımda bulunan Cemal Enginyurt, Montrö bildirisi tartışmalarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Enginyurt'un açıklaması şöyle: 

"Yüce Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, demokrat bir cumhuriyettir. Bu cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları büyük bedeller ödeyerek kurmuş ve yeni nesil onu ilelebet yaşatacaktır. Montrö Sözleşmesi başta olmak üzere Cumhuriyet'in değerleriyle oynanmasına asla müsaade edemeyiz. Edemeyiz diyenlere karşı da sindirme hareketini kabul edemeyiz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran iradenin mensupları olarak bu Cumhuriyet'e ilelebet sahip çıkacağız. Mollalar, tarikatlar, şeyhler ülkesi değildir burası. Hiç kimse bu ülkeyi payitahtın bir başkenti olarak görüp bu ülkede yeni bir sistem, yeni bir cumhuriyet kurmaya kalkamaz. Tek bir cumhuriyet vardır, o da Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Ne mutlu Türküm diyene!"

 

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