Cemal Enginyurt: Paramount Otel'de kalmadım

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, organize suç örgüt lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel’de kalmadığını söyledi. “Royal Palace'da kaldım. Cihan Ekşioğlu benim kardeşim. ‘Abi misafir edeyim ailenle beraber’ dedi. 'Hay hay' dedim” ifadesini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulduğunu iddia etmişti.

TV100’e konuk olan Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt, gazeteci İsmail Saymaz’ın ‘Sen otelde kaldın mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben o otelde kalmadım. Ben Royal Palace diye Cihan Ekşioğlu’nun otelinde kaldım. Cihan Ekşioğlu benim kardeşim “Abi misafir edeyim ailenle beraber” dedi. 'Hay hay' dedim. Para vermem. Türkiye’nin neresine gidersem gideyim hep benim arkadaşlarım otelciler yani…”