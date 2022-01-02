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Cemal Enginyurt ateş yaktı; "Daha işçinin cebine tek kuruş girmeden zamlar yaptınız; yanacaksınız!"

"Cehennemin ateşinde değil bu dünyanın ateşinde sizi yakacağız"

02 Ocak 2022 11:32

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt zamlara sert tepki gösterdi ve ateş yakarak iktidara seslendi. Cemal Enginyurt, ‘'Siz zannediyorsunuz ya hurilere kavuşacaksınız. Emin olun bu millet sizi cehennemin ateşinde yakacak. İlk gün, yani seçimlerin ilk günü öyle bir bedel ödeyeceksiniz ki, yanacaksınız. Cehennemin ateşinde değil bu dünyanın ateşinde sizi yakacağız'' dedi. Enginyurt, bir bidonun içinde ateş yakarak şunları söyledi;

"Asgari ücrete zam yaptınız daha işçinin cebine tek kuruş girmedi Doğalgaza zam yaptınız, elektriğe zam yaptınız. Yetmedi, akaryakıta, yetmedi geçmediğimiz köprülere zam yaptınız. Milletin ocağına ateş düşürdünüz, milleti yaktınız, Biz de sizin için ateş yaktık. Sizi öyle yakacağız ki siz zannediyorsunuz ya hurilere kavuşacaksınız.

Emin olun bu millet sizi cehennemin ateşinde yakacak. İlk gün, yani seçimlerin ilk günü öyle bir bedel ödeyeceksiniz ki, yanacaksınız, yanacaksınız. Yönetemiyorsunuz, hesabını vereceksiniz. Cehennemin ateşinde değil bu dünyanın ateşinde sizi yakacağız."

dpmilletvekili

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