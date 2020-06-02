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Cemaat namaz kılarken camiye giren şüpheli, imamın cep telefonunu çaldı

02 Haziran 2020 12:26

Ankara'da sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ikindi namazı kılındığı sırada camiye giren kimliği belirsiz kişi, imamın cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin cemaat namaz kıldığı sırada camiye girip, imamın cep telefonunu alarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Çankaya Harbiye Mahallesi'nde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, camide sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ikindi namazı kılındığı sırada içeriye girdi.

Girişte bir süre cemaati kontrol eden şüpheli, daha sonra imam Osman Doğan'ın odasına geçti. Şüpheli, imamın cep telefonunu alarak camiden ayrıldı.

Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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