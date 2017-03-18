Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216'dan ilk fragman

Cem Yılmaz’ın uzun süredir beklenen yeni filmi 'Arif V 216'nın fragmanı izleyicilerle buluştu. Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Arif V 216’nın vizyon tarihi 2018 olarak açıklandı. Birbirinden komik sahneler barındıran 'Arif V 216'nın fragmanında, GORA ve AROG filmlerine de atıf yapılıyor. Dünyaya düşen bir cismi bulan Cem Yılmaz, Arif’le ilginç bir yoldan tanışıyor. Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Arif V 216’nın vizyon tarihi 2018 olarak açıklandı. Arif V 216 fragmanı kısa sürede çok sayıda izlenme sayısına ulaştı. Youtube Türkiye trend videolar arasında 12 numarada bulunan fragman, Cem Yılmaz resmi hesabından da paylaşıldı.