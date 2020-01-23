Cem Yılmaz: Nuri Bilge Ceylan milyonlarca izlensin isterken ben bu kez onun kadar izlenmeye başlandım

Okan Bayülgen'in sunduğu TV100 ekranlarında yayınlanan 'Uykusuzlar' programına konuk olan Cem Yılmaz, "Benim niyetim eğlence sinemasıyla hani şu ödüllü falan denilip keskin bir şekilde ayrılan filmleri ayrıştırmaktı. Ancak niyetim şöyle gerçekleşti, ben Ben Nuri Bilge Ceylan milyonlarca izlensin isterken ben bu kez onun kadar izlenmeye başlandım" dedi. Bunun üzerine Bayülgen ve stüdyodakiler kahkahalara boğuldu.

Tanıtımı yayınlanan 25 Ocak'ta ekranlara gelecek.