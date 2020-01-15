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Cem Yılmaz: Memlekette bütün kötülükleri yapan 3 kişi var: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan

15 Ocak 2020 16:21

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere, “Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan” diyerek yanıt verdi.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Sosyal medya hesabından gündeme dair paylaşımlarda bulunması üzerinden kendisine yönelik eleştiriler gelmesine Yılmaz esprili bir şekilde yanıt verdi. Yılmaz, “Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan” dedi.

Cem Yılmaz’ın kendisine yaptığı bu göndermeyi beğenen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabı üzerinden komedyenin laflarıyla ilgili olarak: “Ya mükemmel, Cem Yılmaz’a bak 100 yılda bir gelenlerden diyorum” yorumunu yaptı.

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