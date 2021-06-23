Cem Yılmaz aşılama kampanyası için konuştu: Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , 'Kolları sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan videoların, Cem Yılmaz 'ın yer aldığı bölümünü paylaştı. Cem Yılmaz, aşı çağrısında "Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs'e karşı mücadelede aşının önemini anlatan videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cem Yılmaz: “Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım"