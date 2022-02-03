Cem Küçük ve Ersan Şen arasında zam tartışması: "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş arkadaş, neyden bahsediyorsun"

HaberTürk yayınında ekonomi üzerine tartışan gazeteci Cem Küçük ile hukukçu Ersan Şen arasında zam tartışması yaşandı. Marketlerdeki fiyatların Aralık ayından beri aynı olduğunu savunan Cem Küçük'e itiraz eden Şen, "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş arkadaş, neyden bahsediyorsun" dedi.

Cem Küçük'ün "Marketlerde aralık ayından beri fiyatlar aynı. Ekstra bir zam gelmedi" sözlerine karşılık İyi Parti Miletvekili Ümit Dikbayır'ın yaptığı alışverişin giderlerini anlatan Erşan Şen, gıdaya gelen zamları anlattı.

Küçük ise sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek "Ya bırakın hocam. Üç harflilerden alsın" diye karşılık verdi.